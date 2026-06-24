На Ставрополье работает только один частный детский лагерь

В Ставропольском крае из 687 организаций отдыха и оздоровления детей лишь одна находится в частной собственности. Остальные учреждения относятся к государственному и муниципальному секторам. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Согласно документу, в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в 2025 году включены 687 учреждений различных типов. Из них 655 являются лагерями с дневным пребыванием детей, 21 — загородным стационарным лагерем, шесть работают на базе санаторно-курортных организаций, еще пять относятся к палаточным лагерям.

При этом частный сектор представлен только одним загородным лагерем, расположенным в Кисловодске. В министерстве экономического развития края такую ситуацию связывают с высокими затратами на создание объектов детского отдыха и длительными сроками окупаемости подобных проектов.

За последние четыре года число организаций детского отдыха в регионе выросло с 651 до 687. Основной прирост обеспечили лагеря дневного пребывания, количество которых увеличилось с 624 до 655. Одновременно в крае появились палаточные лагеря: если в 2021 году их не было вовсе, то к 2025 году их число достигло пяти.

По данным мониторинга, наиболее востребованным форматом остается отдых в пришкольных лагерях. На их долю приходится 79,2% всех отдыхающих детей. Загородный отдых выбирают 20,3% детей, еще 0,5% отдыхают в палаточных лагерях.

Несмотря на практически полное отсутствие частного сектора, большинство участников проведенного опроса положительно оценивают ситуацию на рынке. Качеством услуг и состоянием ценовой конкуренции удовлетворены 84,6% потребителей, а достаточным количество организаций считают 73,6% респондентов.

Как отмечается в документе, развитие рынка детского отдыха остается одним из приоритетов социальной политики региона. Власти края продолжают актуализировать реестр организаций и оказывать консультационную поддержку потенциальным инвесторам, заинтересованным в создании новых объектов отдыха и оздоровления детей.

Валерий Климов