ЗакС Петербурга ввел штрафы до 200 тыс. рублей за киоски без согласования

Депутаты Законодательного собрания в третьем чтении приняли закон о новом порядке размещения нестационарных торговых объектов на частных участках. С 1 марта 2027 года устанавливать киоски и ларьки можно будет только после включения в городскую схему размещения НТО. За нарушение юрлицам грозит штраф до 200 тыс. рублей. Документ направлен на подпись губернатору, сообщает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство города должно утвердить схему размещения объектов до вступления закона в силу

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Правительство города должно утвердить схему размещения объектов до вступления закона в силу

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Законопроект был одобрен в первом чтении на июньском заседании парламента. После подписания губернатором и официального опубликования документ вступит в силу. Мера направлена на упорядочение нестационарной торговли и борьбу с незаконными ларьками, особенно в центральных районах города.

Кирилл Конторщиков