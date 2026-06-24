С партнеров банкрота из Владикавказа потребовали 38 млн рублей убытков

Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания признал ООО «Первая спиртовая мануфактура» банкротом, а УФНС России по Новосибирской области потребовало взыскать солидарно с ООО «Зернопродукт» и Валерия Макиева убытки на сумму 38,7 млн рублей в пользу должника. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

УФНС России по Новосибирской области 18 июня 2026 года направило в арбитражный суд заявление о взыскании убытков в соответствии со статьей 61.20 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Налоговый орган просит суд взыскать солидарно с ООО «Зернопродукт» и Валерия Макиева убытки в размере 38,7 млн руб. в пользу ООО «Первая спиртовая мануфактура», а после вступления судебного акта в силу — выдать исполнительный лист Управлению ФНС России по Республике Северная Осетия-Алания.

ООО «Зернопродукт» зарегистрировано в 2021 году во Владикавказе, основной вид деятельности — оптовая торговля зерном. По итогам 2023 года выручка компании составила 5 млн рублей, прибыль — 761 тысяч рублей. Учредителями общества являются Азамат Дулаев и Марат Дулаев.

Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания решением от 8 июня 2026 года признал ООО «Первая спиртовая мануфактура» (Владикавказ) несостоятельным и ввел процедуру конкурсного производства сроком до 8 декабря 2026 года. Конкурсным управляющим назначена Татьяна Губарева, член Саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» (Самара). Заседание по рассмотрению отчета управляющего назначено на 8 декабря 2026 года.

Тат Гаспарян