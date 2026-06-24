Аэропорт Сочи перешел на фактическое расписание после снятия ограничений

Аэропорт Сочи с первой половины дня 24 июня работает без ограничений — по фактическому расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

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По данным аэропорта города-курорта, суточный план полетов составляет 102 рейса на прилет и 107 на вылет, общее число пассажиров, которых планируется обслужить до конца суток,— 32 тыс. человек. На утро уже обслужено 60 рейсов, скоплений пассажиров в общей зоне и зоне ожидания вылета не зафиксировано, все операции — от регистрации до посадки — выполняются в штатном режиме.

Вместе с тем, как отметили в аэропорту, из-за ограничений, вводившихся в последние дни, авиакомпании продолжают оптимизировать расписание: возможны переносы, отмены или объединения рейсов. Напомним, что утром 24 июня ограничения в сочинском аэропорту действовали почти два часа, после чего были сняты. При этом в Геленджике режим ограничений введен повторно — воздушная гавань курорта временно не принимает и не отправляет самолеты.

В Росавиации пояснили, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края повлияли на доступность маршрутов для полетов в Геленджик и Краснодар, в связи с чем возможны корректировки расписания. Меры введены для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.

«Ъ-Сочи» писал, что ограничения в аэропорту Сочи, введенные утром 24 июня из-за угрозы БПЛА, сняли в 8:30, опасности нет, но пассажирам рекомендуют следить за статусом рейсов через перевозчиков и объявления в терминале. Жителей и туристов просят при обнаружении обломков беспилотников не приближаться к ним, не снимать и не пользоваться телефонами рядом, а сообщать о находке по номеру 112.

Мария Удовик