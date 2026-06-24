На Ставрополье выдали 161 тыс. сертификатов на детское допобразование на 3,2 млрд рублей

Объем системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ставропольском крае по итогам 2025 года превысил 3,2 млрд руб. В течение года в регионе было выдано более 161 тыс. социальных сертификатов на обучение по программам дополнительного образования. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

Согласно документу, в 2025 году детям в возрасте от 5 до 18 лет было выдано 161 037 социальных сертификатов. Средний номинал одного сертификата составил 20,1 тыс. руб. Таким образом, расчетный объем системы персонифицированного финансирования дополнительного образования превысил 3,2 млрд руб.

Социальный сертификат позволяет ребенку бесплатно пройти обучение по дополнительным общеобразовательным программам у любого участника системы, включая государственные, муниципальные и частные образовательные организации, а также индивидуальных предпринимателей.

По данным мониторинга, в 2025 году в регионе реализовывалось 957 дополнительных общеразвивающих программ с использованием механизма социальных сертификатов. При этом охват детей в возрасте от 5 до 18 лет системой дополнительного образования достиг 76,41%, превысив плановый показатель в 75,23%.

В настоящее время в Ставропольском крае работают 289 организаций дополнительного образования, в том числе 32 частные организации. Вместе с тем в документе отмечается сохраняющаяся низкая вовлеченность негосударственного сектора в систему персонифицированного финансирования. В течение 2025 года к ней присоединились пять частных организаций и индивидуальных предпринимателей.

Факторами, сдерживающими развитие конкуренции на рынке дополнительного образования детей, авторы мониторинга называют высокую стоимость оборудования для детского научно-технического творчества и дефицит квалифицированных кадров для реализации программ естественно-научной и технической направленности.

Валерий Климов