С учредителя «Промбурвода» из Северной Осетии взыскивают 31 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО ПКП «Промбурвод» подал заявление о взыскании с учредителя компании Альберта Сокурова более 31 млн руб. убытков, причиненных необоснованным снятием средств с расчетных счетов должника. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

23 июня 2026 года управляющий подал заявление к учредителю компании Альберту Сокурову о возмещении убытков в размере более 31,4 млн руб. По данным заявления, ущерб причинен в результате необоснованного снятия денежных средств с расчетных счетов должника.

Основанием для банкротства послужила задолженность предприятия по обязательным платежам. По состоянию на 19 ноября 2024 года долг составлял более 7 млн руб., в том числе основной долг — 6,1 млн руб., пени — 889,3 тыс. руб. Обязательства не исполнялись свыше трех месяцев. С заявлением о признании компании несостоятельной обратилась УФНС России по Республике Северная Осетия — Алания. Суд признал его обоснованным в мае 2025 года.

ООО ПКП «Промбурвод» зарегистрировано 6 октября 1999 года. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

Арбитражный суд Республики Северная Осетия — Алания 3 февраля 2026 года ввел процедуру конкурсного производства в отношении ООО ПКП «Промбурвод» сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Олег Бронников, член ассоциации «Нацарбитр».

Тат Гаспарян