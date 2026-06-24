На Ставрополье туристический налог принес в бюджет более 300 млн рублей

Муниципалитеты Ставропольского края получили около 316 млн руб. туристического налога за два первых налоговых периода. Об этом в большом интервью «Ъ-Кавказ» рассказала руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина.

По ее словам, решения о введении туристического налога приняли практически все муниципальные образования региона. Новый платеж уже стал заметным источником пополнения местных бюджетов.

Напомним, туристический налог был введен в России с 1 января 2025 года вместо курортного сбора, который несколько лет действовал в качестве эксперимента в ряде туристических регионов, включая Ставропольский край. В отличие от прежнего механизма новый платеж является местным налогом и полностью зачисляется в муниципальные бюджеты. Право вводить его получили органы местного самоуправления.

Однако в налоговой службе рассматривают туристический налог не только как дополнительный источник доходов. Одной из ключевых задач остается легализация объектов размещения, которые фактически принимают туристов, но по разным причинам не работают в полном соответствии с действующим законодательством.

По словам Елены Афониной, речь идет о скрытых средствах размещения, которые должны войти в официальные реестры и работать в правовом поле. Это позволит обеспечить более прозрачную работу рынка и создать равные условия для добросовестных участников туристической отрасли.

Легализация гостиничного бизнеса приобретает особое значение на фоне продолжающегося роста туристического потока в регион. В первую очередь это касается курортов Кавказских Минеральных Вод, где сосредоточена значительная часть туристической инфраструктуры края.

В УФНС рассчитывают, что внедрение туристического налога будет способствовать не только росту поступлений в местные бюджеты, но и дальнейшему выводу из тени части рынка размещения.

Валерий Климов