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В аэропорту Геленджика возможны корректировки рейсов

В аэропорту Геленджика возможны корректировки рейсов в связи с действующими ограничениями в воздушном пространстве, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Росавиация предупредила о вероятных корректировках полетов в аэропортах Геленджика и Краснодара. На возможность использования маршрутов в Геленджик и Краснодар и в обратном направлении сказались временные ограничения, действующие в воздушном пространстве в ряде районов Краснодарского края.

Ограничительные меры вводятся для обеспечения безопасности полетов.

Статус рейсов пассажиры могут узнать через онлайн-табло аэропортов Геленджика и Краснодара.

Кристина Мельникова

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