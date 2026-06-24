В аэропорту Геленджика возможны корректировки рейсов в связи с действующими ограничениями в воздушном пространстве, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Росавиация предупредила о вероятных корректировках полетов в аэропортах Геленджика и Краснодара. На возможность использования маршрутов в Геленджик и Краснодар и в обратном направлении сказались временные ограничения, действующие в воздушном пространстве в ряде районов Краснодарского края.

Ограничительные меры вводятся для обеспечения безопасности полетов.

Статус рейсов пассажиры могут узнать через онлайн-табло аэропортов Геленджика и Краснодара.

Кристина Мельникова