УФНС Ставрополья взыскала 80 млн рублей с 11 руководителей «ФСК Гарант»

В бюджет уже поступило около 80 млн руб. по делу о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц ставропольской компании «ФСК Гарант». Об этом в большом интервью «Ъ-Кавказ» рассказала руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По ее словам, механизм субсидиарной ответственности остается точечным инструментом и применяется только при наличии достаточных правовых оснований и реального экономического эффекта для бюджета. Вместе с тем по всей стране растет количество подобных исков, а также доля дел, завершающихся в пользу государства.

Одним из наиболее показательных примеров в Ставропольском крае стало дело компании «ФСК Гарант». В рамках разбирательства к ответственности были привлечены 11 контролирующих лиц. Несмотря на попытки ответчиков затянуть процесс через процедуры личного банкротства, значительная часть заявленных требований уже исполнена.

Как отметила госпожа Афонина, из примерно 100 млн руб. требований по данному делу около 80 млн руб. уже поступили в бюджет.

Субсидиарная ответственность применяется в случаях, когда руководители, собственники или иные контролирующие лица своими действиями привели организацию к невозможности исполнить обязательства перед кредиторами и государством. В таких ситуациях взыскание может быть обращено уже на личное имущество лиц, принимавших решения от имени компании.

Валерий Климов