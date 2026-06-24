Поступления по сельхозналогу на Ставрополье достигли 760 млн рублей

Большинство сельхозпроизводителей Ставропольского края не столкнулись с существенными изменениями после корректировки налогового законодательства. Об этом в большом интервью «Ъ-Кавказ» рассказала руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина.

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По ее словам, основным налоговым режимом для аграрного сектора региона по-прежнему остается единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Этим режимом пользуются более 3,5 тыс. сельхозпроизводителей края.

За первые пять месяцев 2026 года поступления по ЕСХН составили около 760 млн руб., что свидетельствует о сохранении устойчивой налоговой базы в отрасли.

В УФНС отмечают, что крупные сельскохозяйственные предприятия региона уже давно работают на общей системе налогообложения, поэтому последние изменения законодательства не привели к заметному росту налоговой нагрузки на отрасль.

Ставропольский край традиционно входит в число крупнейших аграрных регионов России. Сельское хозяйство остается одной из ключевых отраслей экономики региона, обеспечивая значительную часть занятости и налоговых поступлений в муниципальные бюджеты.

Валерий Климов