Суд взыскал с невинномысского предприятия 3,4 млн рублей долгов по зарплате

Суд в Невинномысске обязал местное предприятие погасить перед десятью сотрудниками долг по заработной плате, штрафные компенсации и возместить моральный ущерб на общую сумму 3,4 млн руб. — после того как городская прокуратура обратилась в суд по итогам надзорной проверки, сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Десять сотрудников одного из предприятий Невинномысска добились погашения многомиллионного долга по зарплате при поддержке городской прокуратуры. Судебное решение по иску надзорного ведомства вступило в силу, работодателю предписано перечислить в общей сложности 3,4 млн руб.

Проверка соблюдения трудового законодательства была инициирована после того, как сами работники обратились в прокуратуру с жалобами на систематическую задержку выплат. Надзорное ведомство подтвердило факт образования значительной задолженности и направило в суд исковое заявление о взыскании с работодателя не только невыплаченного заработка, но и компенсаций за просрочку, а также возмещения морального вреда.

Суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме. По данным прокуратуры, фактическое восстановление нарушенных трудовых прав граждан взято под контроль — надзорный орган будет отслеживать реальное исполнение судебного акта.

По данным Росстата, к концу апреля 2026 года суммарная задолженность по заработной плате в России достигла 2,88 млрд руб. С марта по апрель 2026 года долги выросли на 35%. За год относительно апреля 2025 года — почти вдвое, на 94,3%. Количество людей, которым не платят зарплату, за год выросло в 2,6 раз — до 19 тыс. человек. Большая часть долга по зарплате образовалась в 2026 году — 55,1%. 34,2% — в 2025 году, 10,7% — в 2024 году и ранее.

Станислав Маслаков