Свыше 150 групп налогоплательщиков на Ставрополье отказались от схем дробления

Более 150 групп налогоплательщиков на Ставрополье приняли участие в работе по отказу от схем дробления бизнеса в рамках налоговой амнистии. Об этом в большом интервью «Ъ-Кавказ» рассказала руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По ее словам, главной целью амнистии было не усиление контроля, а создание условий для добровольного перехода бизнеса на законные модели работы без серьезных финансовых последствий. В крае налоговые органы проводили адресную работу с предпринимателями и компаниями, использовавшими спорные схемы организации бизнеса.

Как отметила госпожа Афонина, налоговая служба фиксирует изменение подхода предпринимателей к этой теме. Если раньше бизнес интересовался способами сохранения прежних схем с минимальными рисками, то теперь чаще обсуждает легальные варианты структурирования деятельности.

В УФНС подчеркивают, что ключевым критерием при оценке структуры бизнеса остается ее деловая цель. Разделение компаний или предпринимательских проектов не считается нарушением, если оно связано с распределением функций, повышением эффективности управления или особенностями ведения бизнеса. Претензии возникают в случаях, когда дробление используется исключительно для сохранения права на специальные налоговые режимы и снижения налоговой нагрузки.

В качестве примера руководитель управления привела ситуацию, когда магазин с выручкой выше установленных лимитов формально оформляет нескольких продавцов как самостоятельных индивидуальных предпринимателей, хотя фактически торговля ведется в одном помещении, одним товаром и под единым управлением.

По словам Елены Афониной, выявлять подобные схемы налоговым органам помогают современные цифровые инструменты, которые позволяют устанавливать скрытые взаимосвязи между участниками бизнеса.

Если предприниматели воспользовались механизмом амнистии и привели свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства, ранее выявленные доначисления замораживаются, а впоследствии подлежат списанию.

Валерий Климов