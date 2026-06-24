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Синоптик Александр Колесов пообещал Петербургу дождь на весь день

Главный синоптик города Александр Колесов предупредил о приближении плотных облаков и дождя. Осадки ожидаются в течение большей части дня, после чего к вечеру распогодится. Температура воздуха сейчас держится на уровне +16 градусов, но с началом дождя опустится до +14. Ветра не ожидается.

Температура воздуха сейчас держится на уровне +16 градусов

Температура воздуха сейчас держится на уровне +16 градусов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Температура воздуха сейчас держится на уровне +16 градусов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее синоптик сообщал о постепенном улучшении погоды к концу недели. После прохладного и дождливого периода температура в Петербурге может повыситься, а к выходным ожидается солнце и до +20 градусов.

Кирилл Конторщиков

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