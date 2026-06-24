Бизнес Ставрополья заплатил 62 млн руб. штрафов за нарушения при работе с кассами

Бизнес Ставропольского края по итогам прошлого года заплатил около 62 млн руб. штрафов за нарушения правил применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Об этом в большом интервью «Ъ-Кавказ» рассказала руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина.

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По данным налоговой службы, в течение года в регионе было проведено более 7 тыс. проверок применения онлайн-касс. По их итогам к ответственности привлекли около 6,7 тыс. нарушителей.

В УФНС отмечают, что основное внимание уделяется полноте учета выручки. Наиболее рискованными с точки зрения соблюдения кассовой дисциплины традиционно остаются розничные рынки и предприятия общественного питания.

По словам Елены Афониной, налоговая служба реализует в этих сферах специальные проекты по легализации оборота и повышению прозрачности расчетов. При этом основной задачей ведомства остается не увеличение штрафов, а профилактика нарушений.

В налоговой службе подчеркивают, что современный подход предполагает добровольное исправление ошибок налогоплательщиками. Поэтому контроль все чаще строится на предупреждении нарушений и разъяснительной работе, а не на применении санкций.

Как отметила глава регионального управления ФНС, именно повышение прозрачности расчетов через онлайн-кассы остается одним из ключевых инструментов контроля за полнотой поступления налогов в бюджет.

Валерий Климов