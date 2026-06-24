В Пятигорске с учредителя санатория взыскали 142 млн рублей за подключение к газу

Пятигорский городской суд удовлетворил иск ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» о возмещении ущерба за самовольное подключение к газосети. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе разбирательства установлено, что в 2016 году ответчик, будучи учредителем ООО «Санаторий Минеральные Воды-2», совместно с другими лицами организовал самовольное подключение к газораспределительной сети в обход приборов учета. В результате врезки был похищен природный газ на сумму свыше 142 млн руб.

Исковые требования суд удовлетворил в полном объеме. Решение в законную силу не вступило.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что конкурсное производство ООО «Санаторий “Минеральные Воды-2”» продлили на полгода. Активы предприятия, общей стоимостью около 1,8 млн руб. остаются нереализованными. Кредиторская задолженность общества, по предоставленной суду информации, превышает 72 млн руб. Владелец санатория Евгений Куделя в настоящий момент находится под арестом по обвинению в хищении газа на 75 млн руб.

Константин Соловьев