На Ставрополье схемы незаконного возмещения НДС перестали быть массовой проблемой

Проблема незаконного возмещения налога на добавленную стоимость больше не носит массового характера благодаря цифровизации налогового контроля и автоматизации проверки деклараций. Об этом в большом интервью «Ъ-Кавказ» рассказала руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

По ее словам, современные информационные системы позволяют выявлять несоответствия еще на этапе камерального контроля. В большинстве случаев налогоплательщики самостоятельно исправляют ошибки в отчетности до начала проверочных мероприятий.

В налоговой службе отмечают, что существенную роль сыграли отраслевые проекты ФНС, направленные на вывод бизнеса из теневого сектора. В качестве одного из примеров Елена Афонина назвала зерновую отрасль, которая еще несколько лет назад считалась одной из наиболее проблемных с точки зрения налоговых рисков.

Еще одним результатом цифровизации стало ускорение процедуры возврата налога для добросовестных компаний. Если раньше получение возмещения нередко сопровождалось длительными проверками, то сегодня значительная часть процедур проходит автоматически.

По оценке налоговой службы, переход от массовых проверок к риск-ориентированному контролю позволил сосредоточить внимание на действительно проблемных операциях, одновременно снизив административную нагрузку на законопослушный бизнес.

Валерий Климов