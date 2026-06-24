В июне из Челябинской области выдворили еще 35 нелегальных мигрантов

За пределы страны из Челябинской области 24 июня высланы 35 иностранцев-нарушителей. Выдворению нелегальных мигрантов помогли полицейские и судебные приставы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

За весь 2026 год суды области приняли более 1 тыс. решений об административном выдворении иностранцев, 1,6 тыс. нарушителей закрыт въезд в Россию. На данный момент 95 мигрантов ожидают высылки в центре временного содержания. Сотрудники правоохранительных органов продолжат находить иностранцев-нелегалов по региону.

Ксения Тен