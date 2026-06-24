УФСБ и полиция Буденновска пресекли сбыт N-метилэфедрона в особо крупном размере

В Буденновском округе Ставропольского края сотрудники регионального УФСБ и наркоконтроля ОМВД задержали четырех местных жителей, намеревавшихся реализовать более 200 граммов синтетического наркотика — N-метилэфедрона, сообщают пресс-службы региональных управлений силовых ведомств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю

Совместная оперативная операция регионального управления ФСБ и специализированного подразделения по контролю за наркооборотом ОМВД России по Буденновскому округу завершилась задержанием организованной группы предполагаемых наркоторговцев. Всем четверым фигурантам суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Поводом для разработки послужили оперативные данные о том, что несколько жителей округа готовятся к масштабной реализации запрещенных веществ на местной территории. После проверки информация нашла подтверждение, и правоохранители приступили к активной фазе операции.

Злоумышленников удалось задержать на въезде в село Прасковея — именно там группа извлекала закладку с наркотиком. Как установило следствие, организатором схемы выступила 30-летняя жительница округа: через один из интернет-магазинов она приобрела синтетическое вещество, а затем привлекла троих соучастников — мужчин 18, 23 и 37 лет. По версии следователей, сообщники планировали расфасовать изъятое средство на единичные дозы и приступить к его сбыту.

Назначенная экспертиза идентифицировала конфискованное вещество как N-метилэфедрон — синтетический наркотик, оборот которого в России запрещён. Совокупная масса изъятого составила 206 граммов, что соответствует категории особо крупного размера.

Следственный отдел ОМВД возбудил в отношении задержанных уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение. По ходатайству следователя все четверо подозреваемых взяты под стражу.

Станислав Маслаков