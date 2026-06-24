Суд выявил признаки преднамеренного банкротства у ростовского топливного трейдера

Арбитражный суд Ростовской области определением от 19 марта 2026 года признал ООО «Торговый Дом Миллион» несостоятельным (банкротом) и ввел процедуру наблюдения. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Временным управляющим был утвержден Андрей Семеняков из числа членов Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа». По итогам наблюдения он представил суду отчет и ходатайство об открытии конкурсного производства.

Согласно реестру требований, общий объем требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов составляет 119,6 млн руб. Из отчета управляющего следует, что должник неплатежеспособен и восстановить платежеспособность невозможно. В ходе анализа выявлены признаки преднамеренного банкротства, признаки фиктивного банкротства отсутствуют, а также установлены основания для оспаривания сделок компании. Судебные расходы в процедуре банкротства могут быть покрыты за счёт имущества должника.

8 июня 2026 года состоялось первое собрание кредиторов, на котором большинством голосов принято решение ходатайствовать перед судом о введении конкурсного производства. Суд удовлетворил это ходатайство и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 15 декабря 2026 года.

ООО «Торговый Дом Миллион» зарегистрировано в Ростове в 2017 году, учредитель — Алина Нуруллина. Основной вид деятельности — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и аналогичными продуктами. По итогам 2024 года выручка компании составила 437 млн руб, прибыль — 916 тыс. руб.

Тат Гаспарян