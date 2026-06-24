Ограничения на полеты ввели в аэропорту Геленджика

Геленджикский аэропорт временно закрыт для осуществления полетов. О введении ограничений сообщили в пресс-службе Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика ввели в связи с требованиями безопасности.

В ночь с 23 на 24 июня над регионами России, в том числе над Черным морем, силы ПВО сбили 323 украинских беспилотника. Утром в Новороссийске объявляли угрозу атаки БПЛА, к этому времени режим уже отменен.

Кристина Мельникова