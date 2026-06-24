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Ограничения на полеты ввели в аэропорту Геленджика

Геленджикский аэропорт временно закрыт для осуществления полетов. О введении ограничений сообщили в пресс-службе Росавиации.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика ввели в связи с требованиями безопасности.

В ночь с 23 на 24 июня над регионами России, в том числе над Черным морем, силы ПВО сбили 323 украинских беспилотника. Утром в Новороссийске объявляли угрозу атаки БПЛА, к этому времени режим уже отменен.

Кристина Мельникова

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