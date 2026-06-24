В Ростове щебеночный завод «Лиховской» стал банкротом из-за долга в 9 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Щебеночный завод Лиховской» несостоятельным и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

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При необходимости срок может продлеваться по ходатайству участника дела, но не более чем на шесть месяцев.

Конкурсным управляющим утвержден Козин Алексей Константинович — член Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность». Ранее он исполнял обязанности временного управляющего в ходе процедуры наблюдения, введённой определением суда от 14 октября 2025 года на основании требований ООО «Универсал».

Временный управляющий провел анализ финансового состояния должника, сформировал реестр требований кредиторов на общую сумму 9 млн руб., а также организовал первое собрание кредиторов, состоявшееся 3 июня 2026 года.

По итогам анализа финансово-хозяйственной деятельности сделан вывод о том, что завод не сможет восстановить платежеспособность. При этом имущества должника достаточно для покрытия судебных расходов и выплаты вознаграждения арбитражному управляющему.

ООО «Щебеночный завод Лиховской» зарегистрировано в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности компании — разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина.

Тат Гаспарян