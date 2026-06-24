Жителя Самарской области осудили за сбыт наркотиков в крупном размере в Бузулуке

Бузулукский районный суд вынес приговор 19-летнему жителю Богатовского района Самары, которого ранее обвиняли в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Виновный, следует из материалов уголовного дела, приехал на территорию Бузулука, чтобы раскладывать наркотическое вещество в тайники-закладки. Однако вскоре его задержали правоохранители, которые установили, что молодой человек имел при себе 57 свертков, из которых часть уже успел распространить.

Сотрудники полиции изъяли наркотики из незаконного оборота. Свою вину подсудимый признал в полном объеме. Суд приговорил его к шести годам и шести месяцам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Яна Вежлева