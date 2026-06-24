В Анапе особый противопожарный режим будет действовать до сентября

На территории Анапы ввели особый противопожарный режим, который будет функционировать до 19 сентября. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова, отметив, что в муниципалитете действуют дополнительные меры пожарной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Анапе запретили использование открытого огня, в том числе при проведении огненных шоу. Под запретом применение пиротехнических изделий, сжигание мусора и сухой растительности. В сельских округах ситуацию контролируют мониторинговые группы, пожароопасная обстановка отслеживается в круглосуточном режиме.

Светлана Маслова напомнила, что нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет за собой штрафы. Для граждан суммы штрафов варьируются от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб., для должностных лиц размер увеличивается от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. Юридические лица привлекаются к ответственности с кратно большими штрафами — от 400 тыс. руб. до 800 тыс. руб.

За причинение вреда жизни и здоровью граждан, а также за уничтожение лесных зеленых насаждений предусмотрена уголовная ответственность.

Кристина Мельникова