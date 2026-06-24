Тарифы на воду для аграриев снизят в рамках обновленной стратегии спасения Дона

Федеральное финансирование реабилитации реки Дон на трехлетний период подтверждено Министерством финансов, а обновленная дорожная карта мероприятий — с горизонтом планирования до 2030 года — будет представлена на совещании председателя правительства Михаила Мишустина с членами Совета Федерации в конце июня 2025 года, сообщил в своем Telegram-канале губернатор ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Вопрос экологического восстановления бассейна реки Дон вернулся в повестку федеральных органов власти. Под председательством первого заместителя главы Совета Федерации Андрея Яцкина состоялось межведомственное совещание, на котором были заслушаны представители Минприроды, Минфина и Минсельхоза — ключевых структур, уполномоченных принимать решения по данному направлению.

По итогам встречи Министерство финансов подтвердило: ассигнования на оздоровление Дона в федеральной казне на ближайшие три года предусмотрены. Это стало одним из принципиальных результатов переговоров.

Участники совещания констатировали необходимость актуализации дорожной карты, принятой в 2021 году, — с учетом изменившихся задач и появления новых приоритетов. Андрей Яцкин, представляющий регион в верхней палате парламента, держит ход реализации программы под личным контролем. Сенатор сообщил, что скорректированные предложения по дорожной карте до 2030 года будут вынесены на совещание премьер-министра Михаила Мишустина с членами Совета Федерации, запланированное на конец июня.

В ходе обсуждения были зафиксированы уже достигнутые результаты. Завершение очередного этапа реконструкции Донского магистрального канала существенно увеличило его пропускную способность. Введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс Багаевского гидроузла: грузооборот на объекте вырос на треть, а с открытия навигации через сооружение прошло свыше 1200 судов.

Вместе с тем участники совещания обозначили задачи, решение которых носит первостепенный характер. В их числе — реконструкция гидротехнических сооружений Соколовского и Вербенского водохранилищ, упрощение административных процедур при ликвидации бесхозных гидрообъектов, а также снижение тарифной нагрузки на водопользование для сельхозпроизводителей.

Станислав Маслаков