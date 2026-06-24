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Над Черным морем и регионами РФ сбили более 300 беспилотников

Прошедшей ночью над российскими регионами, в том числе над акваторией Черного моря, сбили 323 беспилотника. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Силы ПВО перехватили и уничтожили беспилотники над Черным и Азовским морями, Краснодарским краем и Крымом. Дроны сбивали над Московским регионом, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой и другими областями.

Утром в Новороссийске объявляли угрозу атаки беспилотников. В настоящее время режим уже отменен.

Кристина Мельникова

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