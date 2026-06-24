УФАС будет контролировать отгрузку топлива аграриям Челябинской области

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) переходит к мониторингу топливного рынка в аграрном секторе. Ведомство поручило 16 территориальным органам, включая Челябинское УФАС (входит в Уральский федеральный округ), сформировать список сельскохозяйственных предприятий и их потребностей в бензине и дизельном топливе, сообщает пресс-служба ведомства.

При расхождениях между заявленными потребностями аграриев и фактической отгрузкой со стороны нефтетрейдеров Челябинское УФАС должно оперативно отреагировать. Особое внимание уделят обоснованности отказов в поставках и ценообразованию на региональных нефтебазах, которые являются ключевыми узлами распределения в мелкооптовом звене.

Согласно поручению, антимонопольные органы совместно с правительствами регионов должны зафиксировать реальный объем потребления ГСМ каждым сельхозпредприятием.

По данным УФАС, четкий список потребителей поможет властям вручную координировать приоритетность поставок. Ранее подобные меры позволяли стабилизировать цены в пиковые периоды уборки урожая, ограничивая маржинальность независимых нефтетрейдеров, работающих с сельхозсектором.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился создать в регионе оперативный штаб по мониторингу топливного рынка. Реестр, который подготовит УФАС, станет фактической базой для работы этого штаба, позволяя сопоставить объемы имеющихся запасов топлива с реальными запросами агропромышленного комплекса.

Евгений Рыженьков