27-летний житель КЧР обвиняется в оправдании нацистских преступлений в интернете

Верховный суд Карачаево-Черкесии приступит к рассмотрению уголовного дела против 27-летнего жителя республики, обвиняемого в публичном одобрении преступлений нацистского режима через социальные сети, сообщает пресс-служба прокуратуры КЧР.

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Республиканская прокуратура Карачаево-Черкесии санкционировала передачу в судебные инстанции материалов уголовного преследования в отношении молодого жителя региона. Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за реабилитацию нацизма.

Согласно материалам расследования, в 2020 году фигурант дела опубликовал на одной из интернет-платформ высказывания, в которых содержалось одобрение злодеяний, признанных таковыми приговором Нюрнбергского международного военного трибунала — органа, созданного для привлечения к ответственности главных военных преступников европейских держав гитлеровской коалиции.

Обвинительное заключение утверждено надзорным ведомством республики, после чего материалы дела переданы на рассмотрение в Верховный суд Карачаево-Черкесской Республики. Именно эта инстанция вынесет итоговое решение по существу предъявленных обвинений.

Следует отметить, что уголовное преследование за реабилитацию нацизма в России заметно активизировалось в последние годы — в том числе в части публикаций в цифровом пространстве. Статья 354.1 УК РФ, введенная ещё в 2014 году, охватывает широкий спектр действий: от распространения не соответствующей официальной доктрине информации о деятельности советских войск в годы Второй мировой войны до публичного оправдания нацистских преступлений.

Станислав Маслаков