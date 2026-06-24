Аэропорт Сочи возобновил работу после отмены угрозы атаки БПЛА

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Уведомление о введении ограничений опубликовали в 6:48. Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов отменили в 7:18, после чего аэропорт открыли для полетов в 8:30.

Пассажирам рекомендовали внимательно следить за статусом рейсов через авиаперевозчиков, которые направляют информацию по контактам, указанным при бронировании, а также обращать внимание на аудиообъявления в терминале, уточнили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Ранее глава курорта Андрей Прошунин сообщил в своем Telegram-канале об отмене угрозы атаки БПЛА и заявил, что опасности для жителей и гостей курорта нет.

При этом жителей и туристов предупредили, что обломки сбитых беспилотников могут представлять угрозу. В случае обнаружения подозрительных объектов граждан попросили не приближаться к ним, не снимать их и не пользоваться рядом мобильными телефонами. О находке необходимо сообщить по номеру 112.

«Ъ-Сочи» писал, что с 23 июня скоростное судно «Космонавт Павел Попович» начало регулярные рейсы между Сочи и Адлером, что, по словам властей, снизит нагрузку на наземный транспорт и повысит туристическую привлекательность. Кроме того, возобновлены маршруты Сочи–Геленджик (с 15 июня) и Сочи–Сухум (с 15 мая), при этом пассажирам рекомендуют учитывать возможные корректировки расписания из-за погоды и покупать билеты в кассах порта с документами.

Мария Удовик