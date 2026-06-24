В Ессентуках 12-летний мотоциклист пострадал в ДТП

В Ессентуках в дорожно-транспортном происшествии пострадал 12-летний водитель питбайка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

По предварительным данным, накануне днем на улице Октябрьской водитель автомобиля Toyota при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу питбайку под управлением несовершеннолетнего. Подростка с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы.

Сотрудники автоинспекции установили, что в момент аварии мальчик был в мотошлеме — это спасло ему жизнь. За рулем Toyota находилась 43-летняя жительница Ессентуков, которая была трезва и за последние два года к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекалась.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия и степень ответственности участников устанавливаются. Полицейские также дадут правовую оценку действиям родителей, допустивших выезд ребенка на питбайке — транспортном средстве категории спортивного инвентаря — на дороги общего пользования в нарушение ПДД. Сведения переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Константин Соловьев