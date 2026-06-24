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В Ростовской области за сутки потушили три ландшафтных пожара

В Ростовской области за прошедшие сутки ликвидировали семь техногенных пожаров и три возгорания сухой растительности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Кроме того, спасатели ликвидировали последствия восьми дорожно-транспортных происшествий и отработали два происшествия на водных объектах: двух человек удалось спасти, один погиб. Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что следователи возбудили уголовное дело после гибели трехлетнего ребенка в одном из аквапарков Батайска.

К выездам привлекались 112 специалистов и 28 единиц техники.

Константин Соловьев

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