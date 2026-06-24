В Махачкале руководителя фирмы осудили за растрату 20 млн рублей субсидий

Кировский районный суд Махачкалы вынес приговор руководителю коммерческой организации, признав его виновным по ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

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Установлено, руководитель общества с ограниченной ответственностью получил более 20 млн руб. в виде субсидий из республиканского бюджета, которые предназначались для закупки инвентаря для частных образовательных учреждений. Суд определил, что средства были похищены путем растраты.

Приговором осужденному назначили четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск правительства Дагестана на сумму ущерба удовлетворили в полном объеме.

Константин Соловьев