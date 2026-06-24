При атаке беспилотников ВСУ в Воронежской области поврежден дом

В ночь на среду, 24 июня, средства ПВО обнаружили и уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат над десятью районами Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА повреждены остекление частного дома и крыша гаража в одном из районов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Опасность атаки беспилотников была объявлена в Воронежской области вчера в 11:10 и сохраняется в настоящее время. Около 16:00 в областном центре сработали сирены тревоги в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА. В 18:46 глава региона сообщил, что на подлете к Воронежу был обнаружен и уничтожен дрон, обошлось без разрушений и пострадавших.

Накануне вечером сирены также сработали в Россошанском районе, затем спустя час — в Калачеевском и Острогожском районах. Отмена режима непосредственной опасности атаки БПЛА во всех муниципалитетах Воронежской области последовала в 4:51.

По данным Минобороны, всего минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. На территории Черноземья дроны сбили в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областях.

В понедельник, 22 июня, Воронеж подвергся самой мощной атаке со стороны Украины за время проведения специальной военной операции. По официальным данным, в результате ракетного обстрела предприятия на левом берегу Воронежа погибли пять человек, известно о десятках раненых.

Подробно о самых крупных атаках ВСУ на Воронеж — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов