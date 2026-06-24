Обход станицы Архонской в Северной Осетии готов на 60%

В Северной Осетии продолжается строительство обхода станицы Архонская — самого масштабного дорожного объекта республики. Готовность объекта в настоящее время составляет почти 60%. Об этом сообщил в своих соцсетях глава региона Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Сергея Меняйло Фото: соцсети Сергея Меняйло

Четырехполосная трасса с разделительной полосой, мостом через Гизельдон и двумя путепроводами протянется более чем на 16 км. Подрядчик завершил устройство земляного полотна, заканчиваются работы на путепроводах, продолжается переустройство инженерных сетей. Строители приступили к одному из ключевых этапов — укладке асфальтобетонного покрытия. Всего на трассе планируется уложить около 80 тыс. т асфальта.

Завершить работы на объекте планируется до 2028 года. При этом уже к концу 2026 года водители смогут проехать по заасфальтированным участкам. Новая трасса разгрузит существующие дороги республики и повысит безопасность движения, отметил Сергей Меняйло.

Константин Соловьев