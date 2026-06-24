Власти Екатеринбурга увеличат число трамваев и оптимизируют маршрутную сеть

В Екатеринбурге планируется оптимизировать трамвайные маршруты и увеличить количество рейсов за счет поступления низкопольных вагонов «Кастор», сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Маршрут №12 «Дворец Спорта – 40 лет ВЛКСМ» перенаправят на остановку «Шарташ», что исключит дублирование движения и улучшит обслуживание ул. Блюхера. На отрезке прежнего следования сохранятся трамваи линий 8, 13, 15, 23, троллейбус №25 и автобусы с номерами 49, 54, 054, 61, 77, 82, 94, а также троллейбус № 25. Выпуск подвижного состава трамвая увеличат до восьми единиц.

Маршрут №16 «Волгоградская – УрФУ» продлят до «Академика Парина», а также выведут на конечную станцию «40 лет ВЛКСМ». На линию направят семь новых трамваев «Кастор», что поднимет класс подвижного состава и увеличит его количество с пяти до двенадцати единиц. Интервал движения сократится до 11–14 минут.

Трамвай №19 «Машиностроителей – Волгоградская» перенаправят по ул. Донбасская, Победы и Кузнецова, Машиностроителей к остановке «Площадь 1-й Пятилетки». Ввод дополнительной единицы подвижного состава улучшит транспортную связь между микрорайонами.

В мэрии отметили, что новые трамваи вмещают до 150 человек, всего парк пополнится 50 низкопольными трамваями «Кастор». Обновление подвижного состава является частью транспортной реформы. Помимо трамваев, на маршруты выйдут 15 автобусов особо большого класса.

Мария Игнатова