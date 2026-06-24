Уральский завод гражданской авиации сможет сам обучать пилотов и техников

АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА, Екатеринбург) получило сертификат Росавиации на право ведения образовательной деятельности, что позволяет предприятию самостоятельно готовить пилотов и техников для эксплуатации самолетов. Как сообщили в пресс-службе завода, собственный учебный центр позволит проводить обучение сотрудников предприятия без привлечения сторонних организаций и расширит возможности подготовки специалистов для авиационной отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В планах завода — развитие направления подготовки летного состава малой авиации, а также обучение специалистов по обслуживанию самолета ЛМС-901 «Байкал».

«Получение сертификата стало важным шагом в развитии образовательного направления предприятия, что позволит УЗГА развивать собственную систему подготовки авиационного персонала. Это открывает возможность для проработки учебных программ по переучиванию технического состава на новые воздушные суда, в т.ч. ЛМС-901 "Байкал"»,— прокомментировал директор по обучению и развитию персонала УЗГА Григорий Персиков.

Программы переподготовки разработаны для переподготовки разных категорий авиационных специалистов, предусмотрены учебно-компьютерные классы и интерактивные модели для возможности дистанционного обучения. Работы по созданию образовательной площадки начались в 2025 году.

УЗГА ведет разработку самолетов «Байкал» и «Ладога», призванных заменить устаревшие Ан-2, Як-40 и Ан-26. В настоящее время проводятся сертификационные испытания модели ЛМС-901.

Мария Игнатова