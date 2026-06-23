Openface — бренд созданный 4 апреля 2019 года в Москве Кристиной Фарберовой, Натальей Мартыновой и Диной Березиной. В основе средств для лица, тела и кожи головы — активные компоненты с доказанной эффективностью и в рабочих концентрациях, формулы создаются под реальные задачи — от акне и розацеа до сухости и гиперкератоза. Среди хитов бренда — продукты, когда-то ставшие первыми в своей нише на российском рынке: гель для душа с кислотами Shower Power и дезодорант-антиперспирант с кислотами Sweet Not Sweat.

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