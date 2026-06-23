Главные новости за 23 июня. Кавказ

Пятигорский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум женщинам, обвиняемым в подготовке террористического акта на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края. По версии следствия, в конце мая 2026 года женщины вступили в сговор с организатором преступления и согласились выступить непосредственными исполнительницами терактов в Пятигорске. Как считают правоохранительные органы, 20 июня обвиняемые забрали из заранее указанного места сумки с самодельными взрывными устройствами, после чего перевезли их и хранили до момента предполагаемого использования.

Федеральная служба безопасности опубликовала видеозапись уничтожения самодельных взрывных устройств, которые, по версии следствия, планировалось использовать для совершения двойного теракта в Пятигорске. На кадрах показана работа саперов после обнаружения взрывных устройств. Одну из бомб специалисты поместили в автомобильные покрышки и уничтожили контролируемым подрывом.

Поступления налога на доходы физических лиц в Ставропольском крае за первые пять месяцев 2026 года выросли на 17% и достигли 23,7 млрд руб. Об этом в большом интервью «Ъ-Кавказ» рассказала руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина. По словам главы управления, НДФЛ сегодня является одним из главных драйверов роста бюджетных доходов региона. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 3,5 млрд руб.

От налогоплательщиков Ставропольского края за первые пять месяцев 2026 года в бюджетную систему РФ поступило 146 млрд руб., что на 14,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом в большом интервью «Ъ-Кавказ» рассказала руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина. По словам госпожи Афониной, положительная динамика сохраняется по всем уровням бюджетной системы. В консолидированный бюджет РФ за январь—май поступило почти 98 млрд руб., что на 16% превышает показатель прошлого года. Поступления страховых взносов выросли на 8% и превысили 45 млрд руб.

В мае 2026 года потребительские цены в Ставропольском крае поднялись на 0,2% относительно апреля: продовольственная корзина в целом подешевела, непродовольственный сегмент показал сдержанный рост, тогда как сфера услуг заметно прибавила в стоимости, а годовая инфляция по итогам месяца зафиксирована на уровне 5,9%, сообщает пресс-служба Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России.

Численность учащихся общеобразовательных организаций Ставропольского края по итогам 2025 года сократилась почти на 4 тыс. человек. Если на начало 2024/25 учебного года в школах региона обучались 323,5 тыс. детей, то к началу нового учебного года их число уменьшилось до 319,8 тыс. Согласно документу, на 1 сентября 2025 года в школах региона обучались 319 807 человек, что на 3 738 меньше показателя годичной давности. При этом еще в 2023 году численность школьников достигала 324,4 тыс. человек.

Количество детей, посещающих дошкольные образовательные организации Ставропольского края, за последние четыре года сократилось почти на 18 тыс. человек. Если в 2021 году детские сады региона посещали 129 тыс. воспитанников, то в 2025 году — уже 111 тыс. В 2021 году численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, составляла 129 тыс. человек. В 2022 году показатель снизился до 125,3 тыс., в 2023 году — до 120,8 тыс., в 2024 году — до 117,1 тыс., а по итогам 2025 года достиг 111 тыс. человек. Таким образом, за четыре года число воспитанников детских садов в регионе сократилось на 17,98 тыс. человек, или почти на 14%. Фактически система дошкольного образования края за этот период потеряла каждого седьмого воспитанника.