Главные новости за 23 июня. Новороссийск

В Новороссийске благоустроят парк Ленина по итогам всероссийского голосования. Проектирование начнется в 2027 году.

Владелец ГК «Абрау-Дюрсо» Борис Титов заявил об опасности для рынка вина. По его мнению, со сложностями сталкиваются небольшие винодельни.

В СМИ сообщили о намерениях Сергея Шишкарева продать терминал КСК в Новороссийске для выкупа доли в ГК «Дело» у «Росатома».

В Новороссийске трижды за день объявляли угрозу атаки беспилотников.

Гражданин Украины пойдет под суд за финансирование терроризма в Новороссийске и шпионаж на объектах ТЭК в Туапсе.

Прошедшей ночью над Черным морем и регионами России сбили 143 украинских беспилотника.