39 воронежских детей вывезут из лагеря «Артек» в Крыму

Власти Воронежской области прорабатывают вопрос организованного вывоза детей из детского лагеря «Артек» возле Ялты Крыму. Родителям передадут информацию об этом в индивидуальном порядке. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Казац, Коммерсантъ Фото: Игорь Казац, Коммерсантъ

Власти добавили, что вывоз детей из «Артека» будет проведен с соблюдением мер, направленных на обеспечение безопасности и комфорта отдыхающих.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов объявил о решении до 1 сентября «приостановить бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в организациях отдыха и оздоровления», а также «для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности». Он заявил, что «в сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности». В частности, ограничения коснулись детского лагеря «Артек».

Также отменены две летние смены в санатории «Бригантина "Белогорье"» в Крыму, сообщило издание «Открытый Белгород» со ссылкой на вице-губернатора — министра образования Андрея Милехина. Для детей, которые должны были отдыхать в санатории в это время, подберут альтернативные площадки в других регионах страны. При этом сроки заездов могут быть скорректированы.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ».

Алина Морозова