Главные новости за 23 июня. Сочи

В администрации Сочи заявили, что дефицит бензина на курорте отсутствует, все топливные операторы отгружают запланированные объемы горючего в полном объеме, а АЗС работают в штатном режиме, хотя на некоторых станциях введены временные ограничения из-за повышенного спроса. Власти попросили автовладельцев не поддаваться ажиотажу и не скупать топливо сверх необходимой меры.

В Сочи подвели итоги Всероссийского рейтингового голосования, по результатам которого в 2028 году благоустроят общественную территорию в микрорайоне Голубые Дали Адлерского района, сообщил глава города Андрей Прошунин. На улице Голубые Дали, 76А создадут зоны отдыха с навесами и парковой мебелью, детский игровой комплекс, сад камней, а также спортивную площадку с тренажерами и оборудованием для настольного тенниса.

В Сочи в ночь с 23 на 24 июня с 22:30 до 05:00 временно перекроют движение на участке Сухумского шоссе в направлении Центрального района в связи с ремонтно-восстановительными работами. На период ограничений автобусные маршруты №105 и №550 в направлении железнодорожного вокзала Сочи будут следовать без заезда в микрорайон Кудепста.

В Сочи полиция задержала 60-летнего мужчину, который через банкоматы в Сочи, Туапсе и Геленджике вносил на свой счет купюры с надписями, дискредитирующими ВС РФ, и направлял их фото администратору канала в мессенджере. Суд назначил ему штраф в размере 50 тыс. руб. по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

В течение ночи с 20:00 22 июня до 07:00 23 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 143 украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областями, Ставропольским и Краснодарским краями, Республикой Крым и Республикой Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.