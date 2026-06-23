Восемь лет дали парню из Нововоронежа за убийство матери и взрыв в многоэтажке

Нововоронежский городской суд вынес приговор 18-летнему местному жителю, устроившему в 2024 году взрыв газа в многоэтажном доме на улице Набережной для сокрытия следов убийства своей матери. Молодому человеку назначили восемь лет колонии общего режима. Об этом рассказали в суде и региональном СУ СК 23 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия ночью 3 ноября 2024 года на тот момент 17-летний подросток, находясь в квартире, нанес матери металлической гантелью и ножом множество ударов по голове и шее, от чего женщина скончалась на месте. После этого юноша с телефона матери перевел на свой счет 500 тыс. руб. Через два дня, стремясь скрыть следы преступления, молодой человек на кухне открыл кран на газовой трубе и поджег зажигалкой газовоздушную смесь. В результате взрыва квартира загорелась.

«В результате противоправных действий фигуранта было уничтожено и повреждено имущество других жильцов и общедомовое имущество на общую сумму свыше 25,6 млн рублей»,— сообщили в региональном СУ СК.

Молодого человека осудили за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ, до пятнадцати лет лишения свободы), кражу в крупном размере с банковского счета (п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, до шести лет лишения свободы) и умышленное уничтожение чужого имущества путем взрыва с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 167 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

«На предварительном следствии фигурант признал вину в полном объеме, в отношении него избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Причиненный потерпевшим ущерб возмещен в полном объеме на стадии следствия»,— уточнили в Следственном комитете.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», от рук сына погибла ведущий инженер управления капстроительства Нововоронежской атомной станции Ирина Иванова. Жителей дома, чьи квартиры пострадали в результате взрыва, отправили в пункты временного размещения.

Подробнее о происшествии — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов