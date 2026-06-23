Более 6,5 тыс. предпринимателей Ставрополья работают на АвтоУСН

Количество предпринимателей, использующих автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АвтоУСН), в Ставропольском крае за год выросло с нескольких сотен до 6,5 тыс. человек. Об этом в большом интервью «Ъ-Кавказ» рассказала руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина.

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По словам главы регионального управления ФНС, новый режим подтвердил свою востребованность среди малого бизнеса. За первые пять месяцев 2026 года поступления от АвтоУСН составили 824 млн руб.

АвтоУСН — специальный налоговый режим для малого бизнеса с автоматическим расчетом налогов без подачи деклараций. Предприниматели могут выбрать ставку 8% с доходов либо 20% с разницы между доходами и расходами. Кроме того, режим позволяет существенно сократить объем отчетности и расходы на ведение бухгалтерского учета.

Рост популярности АвтоУСН сопровождается снижением роли других специальных налоговых режимов. В частности, поступления по патентной системе налогообложения сократились на 76%.

В УФНС связывают эту тенденцию прежде всего с переходом предпринимателей на более удобные режимы работы. Если в начале прошлого года упрощенную систему налогообложения и патент применяли около 111 тыс. налогоплательщиков, то сейчас — порядка 101 тыс. По оценке налоговой службы, речь идет не о сокращении числа предпринимателей, а о перераспределении бизнеса между различными налоговыми режимами.

Ранее руководитель УФНС отмечала, что опасения по поводу массового ухода бизнеса в тень после изменений в системе НДС не подтвердились. Напротив, за первые пять месяцев 2026 года число индивидуальных предпринимателей в крае выросло с 90,6 тыс. до 91,2 тыс., а количество юридических лиц осталось практически неизменным.

По мнению налоговой службы, популярность АвтоУСН отражает общий тренд на цифровизацию налогового администрирования. Предприниматели все чаще выбирают режимы, позволяющие автоматизировать взаимодействие с государством и снизить административные издержки.

Роман Лаврухин