Число предпринимателей на Ставрополье выросло после изменений по НДС

Количество индивидуальных предпринимателей в Ставропольском крае продолжило расти после вступления в силу изменений в системе налогообложения, которые многие участники рынка связывали с риском ухода бизнеса в тень. Об этом в большом интервью «Ъ-Кавказ» рассказала руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина.

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По данным налоговой службы, за первые пять месяцев 2026 года число зарегистрированных в регионе индивидуальных предпринимателей увеличилось с 90,6 тыс. до 91,2 тыс. человек. При этом количество юридических лиц практически не изменилось: если на начало года в крае было зарегистрировано 31 452 компании, то к 1 июня — 31 394.

По словам Елены Афониной, эти показатели свидетельствуют о том, что опасения по поводу массового ухода бизнеса в серую зону после изменений в системе НДС не оправдались.

С начала 2025 года компании и предприниматели на упрощенной системе налогообложения с доходами свыше установленного лимита стали плательщиками НДС. На этапе обсуждения реформы представители бизнеса и отраслевые эксперты высказывали опасения, что новые требования могут привести к сокращению числа предпринимателей и росту теневого сектора.

Однако в налоговой службе считают, что фактические результаты оказались иными. Вместо ухода из легального поля предприниматели начали подстраиваться под новые условия и выбирать наиболее подходящие режимы налогообложения.

По данным УФНС, после реформы произошло заметное перераспределение между специальными налоговыми режимами. Если в начале прошлого года упрощенную систему налогообложения и патент применяли около 111 тыс. налогоплательщиков, то сейчас — порядка 101 тыс. Предприниматели переходят на другие режимы, выбирая более удобные форматы работы.

В налоговой службе подчеркивают, что эти изменения свидетельствуют не о сокращении бизнеса, а о его адаптации к новым требованиям законодательства. По оценке ведомства, массового ухода предпринимателей в тень после реформы НДС в регионе не произошло.

Роман Лаврухин