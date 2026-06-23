Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 24 июня

Австралийский доллар 51,9654
Английский фунт 98,9610
Белорусский рубль 26,4958
Гонконгский доллар* 95,1664
Дирхам ОАЭ 20,3186
Доллар США 74,6200
Евро 85,4847
Индийская рупия** 78,7909
Казахстанский тенге** 15,3221
Канадский доллар 52,6903
Китайский юань 10,9947
СДР 101,3847
Сингапурский доллар 57,6840
Турецкая лира* 16,0758
Украинская гривна* 16,6259
Шведская крона* 77,7275
Швейцарский франк 92,1462
Японская иена** 46,1757

*За 10. **За 100.