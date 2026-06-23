Черноземье 23.06.2026, 18:02 Официальные курсы валют ЦБ на 24 июня Австралийский доллар 51,9654 Английский фунт 98,9610 Белорусский рубль 26,4958 Гонконгский доллар* 95,1664 Дирхам ОАЭ 20,3186 Доллар США 74,6200 Евро 85,4847 Индийская рупия** 78,7909 Казахстанский тенге** 15,3221 Канадский доллар 52,6903 Китайский юань 10,9947 СДР 101,3847 Сингапурский доллар 57,6840 Турецкая лира* 16,0758 Украинская гривна* 16,6259 Шведская крона* 77,7275 Швейцарский франк 92,1462 Японская иена** 46,1757 *За 10. **За 100.