Работодателям Ставрополья доначислили 45 млн рублей за перевод сотрудников в самозанятые

Ставропольские работодатели по итогам 2025 года получили доначисления на сумму около 45 млн руб. за использование схем с фиктивной самозанятостью сотрудников. Об этом в большом интервью «Ъ-Кавказ» рассказала руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Речь идет о случаях, когда работник формально увольняется, оформляет статус самозанятого, но фактически продолжает выполнять прежние обязанности у того же работодателя. Такие схемы позволяют компаниям снижать расходы на страховые взносы и другие обязательные платежи.

По словам Елены Афониной, налоговая служба выявляет подобные нарушения с помощью автоматизированных систем анализа данных. Цифровые инструменты позволяют проследить последовательность событий, характер взаимоотношений между сторонами и установить признаки сохранения трудовых отношений после смены статуса работника.

В УФНС отмечают, что первоначально компаниям предлагают добровольно урегулировать выявленные нарушения. Если этого не происходит, налоговый орган принимает решение о доначислении обязательных платежей.

При этом в ведомстве подчеркивают, что подобные случаи не носят массового характера. По данным ФНС, в Ставропольском крае зарегистрировано более 260 тыс. самозанятых граждан, а сам режим налога на профессиональный доход продолжает активно развиваться.

За первые пять месяцев 2026 года поступления по НПД выросли на 26% и достигли почти 500 млн руб. В налоговой службе считают, что рост числа самозанятых связан прежде всего с легализацией занятости и развитием малого предпринимательства, а не с попытками бизнеса использовать этот режим для ухода от налогов.

По оценке УФНС, самозанятость в регионе не стала инструментом массового ухода экономики в тень, а количество выявляемых нарушений остается незначительным на фоне общего числа плательщиков НПД.

Роман Лаврухин