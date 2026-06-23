Выпускной на Ставрополье обходится семьям в десятки тысяч рублей

Расходы на выпускные вечера в Ставропольском крае в 2026 году достигают нескольких десятков тысяч рублей на одного школьника. Основные траты приходятся не только на организацию праздника, но и на одежду, обувь, прически, подарки школе и различные организационные сборы. Об этом пишет портал «Победа26».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По данным исследования SuperJob, средние расходы российских семей на выпускной одиннадцатиклассника составляют 44–46 тыс. руб., девятиклассника — 32–33 тыс. руб. При этом только организация банкета обходится в среднем в 22 тыс. и 15 тыс. руб. соответственно.

Как выяснило издание, реальные расходы ставропольских семей зачастую оказываются сопоставимыми с общероссийскими показателями. Так, выпускница девятого класса Елизавета Красова рассказала, что приобрела два платья стоимостью около 6–7 тыс. руб. каждое, потратила около 5 тыс. руб. на обувь и еще 3 тыс. руб. на прическу. Банкет в ресторане обойдется примерно в 4 тыс. руб. за выпускника и 5 тыс. руб. за родителя.

Учащийся кадетского класса Тимофей Шейкин сообщил, что обязательная парадная форма с аксельбантами стоит около 11 тыс. руб. Кроме того, выпускники арендуют коттедж для праздника и собирают средства на подарки школе. В итоге расходы на одного человека достигают примерно 30 тыс. руб.

У выпускников 11-х классов бюджет обычно выше. Ученица одной из ставропольских гимназий Екатерина Кузёма оценила расходы на свой выпускной образ примерно в 20 тыс. руб. Дополнительно семьи сдавали около 10 тыс. руб. на организацию праздника и по 1 тыс. руб. на памятный подарок школе — мемориальную доску с изображением Михаила Ломоносова.

Официально выпускные вечера в школах Ставропольского края пройдут 27 июня.

Валерий Климов