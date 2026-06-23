Прокурор Ставрополья добился расширения полномочий бизнес-омбудсмена

Прокурор Ставропольского края Юрий Немкин предложил внести изменения в региональный закон о защите прав предпринимателей. Теперь в полномочия уполномоченного по данному направлению включены новые основные задачи. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К основным задачам уполномоченного теперь относятся две новые функции. Первая — обеспечение защиты прав и законных интересов руководителей коммерческих организаций в процессе их управленческой деятельности. Вторая — надзор за соблюдением прав предпринимателей краевыми исполнительными органами и местными властями.

В прокуратуре отметили, что бизнес-омбудсмену предоставили дополнительные средства для работы с обращениями представителей бизнеса и взаимодействия с чиновниками различных уровней.

Наталья Белоштейн