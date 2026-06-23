Банк России объяснил, почему на Ставрополье дорожают маршрутки

Годовая инфляция в Ставропольском крае по итогам мая составила 5,9%, превысив общероссийский показатель в 5,3%. Одной из причин стал рост стоимости проезда в маршрутных такси, сообщили в Отделении Ставрополь Южного главного управления Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как пояснил управляющий отделением Георгий Тикунов, перевозчики были вынуждены перенести в стоимость проезда накопившиеся расходы на обслуживание и эксплуатацию транспорта. При этом в ряде других регионов страны подобное повышение произошло раньше, поэтому на Ставрополье этот фактор сильнее повлиял на майскую статистику.

Несмотря на рост цен в транспортной сфере, общая динамика инфляции в регионе остается умеренной. За месяц цены выросли на 0,2%.

При этом ряд продуктов питания в мае заметно подешевел. Сильнее всего снизились цены на огурцы и помидоры благодаря высокому урожаю в местных тепличных хозяйствах и удешевлению импортной продукции на фоне укрепления рубля. Почти на 9% снизилась стоимость куриных яиц из-за увеличения объемов производства.

Одновременно выросли цены на сахар. По данным Банка России, это связано с сезонным сокращением запасов прошлогоднего урожая сахарной свеклы, а также увеличением расходов на упаковку и доставку продукции.

В сегменте непродовольственных товаров подорожали бытовая химия, моющие средства и детские подгузники. Производители объясняют это ростом затрат на сырье и логистику. В то же время спортивные костюмы и джемперы стали дешевле из-за снижения спроса и сезонных распродаж.

Самый заметный рост цен зафиксирован в сфере услуг. Помимо проезда в общественном транспорте, подорожали железнодорожные билеты и ремонт бытовой техники. Эксперты связывают это с началом отпускного сезона и ростом стоимости комплектующих.

В Банке России отмечают, что экономика региона развивается стабильно, а увеличение объемов местного производства помогает сдерживать рост цен на продовольственные товары.

Валерий Климов