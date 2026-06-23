В Новороссийске продолжают работу по сохранению зеленых зон

В Новороссийске сформировано 213 земельных участков зеленых зон общей площадью порядка 480 га, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам мэра Новороссийска, в период с 2020 по 2025 годы в Новороссийске поставили на кадастровый учет 52 земельных участка общей площадью 253,6 га. Площадь увеличилась за счет создания нескольких особо охраняемых природных территорий.

Речь идет про ООПТ «Урочище Восьмая щель» площадью 174,24 га и «Восточно-Натухаевский лес» площадью 38,78 га. Глава администрации подчеркнул, что сохранение зеленых зон является одним из приоритетных направлений в работе.

Кристина Мельникова