Суд арестовал двух обвиняемых в подготовке теракта в Пятигорске

Пятигорский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум женщинам, обвиняемым в подготовке террористического акта на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По версии следствия, в конце мая 2026 года женщины вступили в сговор с организатором преступления и согласились выступить непосредственными исполнительницами терактов в Пятигорске.

Как считают правоохранительные органы, 20 июня обвиняемые забрали из заранее указанного места сумки с самодельными взрывными устройствами, после чего перевезли их и хранили до момента предполагаемого использования.

Следствие полагает, что реализовать задуманное женщины не смогли, поскольку их действия были своевременно пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Рассмотрев ходатайство следователя, Пятигорский городской суд постановил заключить обеих фигуранток под стражу сроком на два месяца.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении в Пятигорске двойного теракта. По данным спецслужбы, одно самодельное взрывное устройство планировалось привести в действие возле здания одного из силовых ведомств города. После прибытия на место сотрудников правоохранительных органов и следственно-оперативной группы должен был последовать второй взрыв.

В Центре общественных связей ФСБ заявили, что оба взрывных устройства были обнаружены и обезврежены, а подозреваемые задержаны. Ведомство также опубликовало кадры уничтожения изъятых самодельных бомб.

Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и возможных соучастников преступления.

Валерий Климов